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17.05.2019 00:27
Рубрика: Культура

Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения"

Текст: Александр Алексеев
В Тель-Авиве завершился второй полуфинал "Евровидения". По его итогам в Grand-Final пробились 10 стран: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швеция и Мальта.

Даже удивительно, каким сильным и самобытным получился второй полуфинал. Это после первого, большинство из 17 участников которого пели или слишком самовлюбленно и пресно, а то и не всегда попадая в ноты, наш певец Сергей Лазарев казался на фоне остальных эдаким Майклом Джексоном, случайно забредшим на вечер художественной самодеятельности картонажной фабрики.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Но второй полуфинал будто нарочно собрал почти всех лучших участников 64-го "Евровидения". Причем, очень разных, ярких, творчески одаренных и увлеченных.

В самом деле, как хороша была исполнительница из Дании Леонора с песней Love Is Forever (кстати, бывшая фигуристка, а ныне хореограф), спевшая изящно, кокетливо и с шармом, на стыке салонной музыки, трагичной баллады, электроники и полуночного, грустного кабаре. Группа Goldfrap и Анни Леннокс, наверняка, позавидовали.

А улыбчивый, обаятельный Джон Лундвик из Швеции, совместивший в своем творчестве мелодичные поп-традиции этой северной страны с церковной негритянской музыкой госпел, которая очевидно живет у него в крови?! Да и как хороши были темнокожие вокалистки!

Подтвердил свой статус фаворита №1 у букмекеров и Дункан Лоуренс из Нидерландов. Он просто сел на сцене за электропиано и спел красивую балладу, атмосферную, душевную, в вокальной манере групп Coldplay и Muse. Но именно ему зрители в зале Expo Tel Aviv хлопали больше всего.

А как хороша была румынка Эстер Пеони - магическая, ловко и дружелюбно выстраивающая хлесткие ритмы и декорации, благодаря которым зрители будто побывали в замке графа Дракулы (жаль, что в финал она в итоге не прошла)…

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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Или певица из Мальты Michela, соединившая мальтийские народные мелодии с резвыми ритмами R&B, а попутно и впечатлившая очень креативными находками при записи электронных битов и компьютерных тембров? Да и номер норвежского трио Keiino под названием Spirit In The Sky очень хорош. Это стопроцентный танцевальный хит, который очень украсил вокал третьего солиста, бас-баритона, сурово прочитавшего рэп, причем на своем родном языке…

А после номера певицы из Албании по имени Jonida Maligi, исполнившей всю свою душевную и призывную песню на родном языке, обозревателю "РГ" тоже захотелось выучить албанский.

По горячим следам, кстати, хотелось бы отметить три тенденции, которыми славно нынешнее, 64-е "Евровидение". Во-первых, все больше стран поют на своих родных языках, пусть и вставляя эти слова в английский текст. А во-вторых, находится все больше артистов, которые отказываются от декораций, как тот же Дункан Лоуренс. Потому что главное - это все-таки песня… И третья тенденция: в тренде снова - социальные темы. Они были основой текстов песен и у албанки, и у норвежцев, и у австрийской певицы Paenda, и у некоторых других исполнителей. "Евровидению" уже скучно петь только о любви. И правильно.

Ну а Сергей Лазарев - большой молодец. По вокальным возможностям, диапазону и использованию различных исполнительских приемов он превзошел, наверное, всех. Зрители в зале его очень поддерживали.

Будем желать нашему конкурсанту теперь успеха в финале! Напомним Grand-Final конкурса "Евровидение" состоится в Тель-Авиве в субботу, 18 мая.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение"-2019 Музыка с Александром Алексеевым РГ-Фото
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