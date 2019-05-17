Скончался создатель стеклянной пирамиды Лувра

Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин умер в возрасте 102 лет, сообщает New York Times. Отмечается, что он ушел из жизни в ночь со среды на четверг в Нью-Йорке.

Бэй Юймин родился в 1917 году в Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун. В 1935 году он переехал в США, где окончил Массачусетский технологический институт и Высшую школу дизайна при Гарвардском университете.

Одной из самых известных работ архитектора стала возведенная во второй половине 1980-х годов стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей и является символом Парижа. Авторству Бэй Юймина также принадлежат Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, Майами-тауэр, Национальная галерея искусства в Вашингтоне, здание банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, Музей исламского искусства в Дохе.

В 1983 году Бэй Юймин был удостоен Притцкеровской премии, аналога Нобелевской премии, вручаемой за достижения в отрасли.

