Следователи установили родных забытой в поликлинике девочки

В Москве следователи установили родственников девочки, найденной в городской поликлинике на севере города, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. Бабушки девочки опознали ее по видео и сами явились в полицию.

"В настоящее время установлены предполагаемые родственники девочки, которая была найдена в городской поликлинике на севере Москвы, - передает РИА Новости ее слова. - В настоящее время они допрашиваются в рамках расследуемого уголовного дела".

Напомним, что в четверг 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике на севере Москвы​​​. Саму женщину пока не обнаружили.

Сейчас с ребенком работают психологи. Ее здоровью ничто не угрожает.