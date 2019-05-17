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Сначала Танос, теперь Джон Уик. В Fortnite новый режим, успейте сыграть

17.05.2019,  
11:18
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Epic Game Store Фото: Epic Game Store
Фото: Epic Game Store

Разработчики популярной многопользовательской игры Fortnite радуют своих фанатов регулярными обновлениями контента. Ранее в королевской битве появлялся Танос - титан и суперзлодей из киновселенной Marvel, который принес с собой специальный временный режим.

Теперь же, в связи с премьерой нового боевика "Джон Уик 3" с Киану Ривзом в главной роли, стартует новое игровое событие - "Награда за голову".

Сценарий нового вида состязаний предполагает устранение конкурентов и сбор золотых монет. Игрок, выполнивший задание быстрее всех, становится мишенью для всех остальных. За участие в этих матчах, а также выполнение испытаний предусмотрены бесплатные награды и дополнительный опыт.

Самого же титульного персонажа и его экипировку можно приобрести во внутриигровом магазине.

О том, как долго продлится временный режим, не сообщается.

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