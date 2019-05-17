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17.05.2019 11:14
Рубрика: В мире

Спикер Верховной Рады Парубий объявил о развале парламентской коалиции

Текст: Денис Кабанов

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сегодня объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции "Европейская Украина" в связи с выходом из ее состава партии "Народный фронт". Он призвал к формированию новой коалиции все парламентские фракции и депутатские группы. Сообщает портал "Страна.ua".

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"Уважаемые коллеги, грустная новость. В виду заявления главы депутатской фракции политической партии "Народный фронт" про выход фракции из коалиции сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде 8 созыва прекратила свою деятельность, - приводит издание слова спикера. - В соответствии с положениями Конституции Украины в течение одного месяца должна быть сформирована новая коалиция. В связи с этим призываю представителей всех фракций и групп начать консультации по поводу формирования новой коалиции".

В то же время в "Народном фронте" надеются, что теперь вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет досрочно распустить Верховную Раду. "Роспуска парламента не будет. Маловероятно. "Народный фронт" вышел из коалиции, начался 30-дневный срок для формирования новой и не останется времени для роспуска парламента", - сообщила порталу парламентарий Виктория Войцицкая.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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