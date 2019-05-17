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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Стивен Роуч: Китай не угрожает "американской мечте"

Республиканцы и демократы в США удивительным образом достигли консенсуса по одному ключевому вопросу. По их мнению, Китай виноват во всем, что беспокоит сами Соединенные Штаты. В политических кругах страны предпочитают ошибочно судить о Китае, обвиняя его во всех своих бедах и грехах, цитирует информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" американского экономиста Стивена Роуча. Статья старшего научного сотрудника Института глобальных исследований Джексона Йельского университета "Ошибочные суждения США о Китае" была недавно опубликована на сайте "Проект Синдикат" (Project Syndicate).

Стивен Роуч призывает США не обвинять в своих бедах Китай. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Стивен Роуч призывает США не обвинять в своих бедах Китай. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Стивен Роуч призывает США не обвинять в своих бедах Китай. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

То, что США упрямо считают Китай потенциальной угрозой для "американской мечты", может привести к очень серьезным последствиям, полагает Роуч. По его словам, ошибочные взгляды уже предопределили такие негативные явления, как введение карательных тарифов на импорт по принципу "зуб за зуб", непрерывное усложнение факторов безопасности, угроза новой холодной войны и даже слухи о возможном военном конфликте между Соединенными Штатами и КНР.

На самом деле, отмечается в статье, есть веские основания утверждать, что США страдают от собственного макроэкономического дисбаланса и опасаются, что лишаться мирового лидерства. "Именно поэтому США пытаются обвинить Китай во всех своих бедах", - отмечает Стивен Роуч. По его мнению, Вашингтон слишком опрометчиво анализирует факты и делает выводы, а в слова американской политической элиты слишком легко верят американцы. Очевидно, что найти козла отпущения гораздо проще, чем осознать свою ответственность за происходящее, заключает Роуч.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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