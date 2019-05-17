Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко прервал безголевую серию в плей-офф НХЛ, которая продолжалась пять матчей. Но это не помогло обыграть на своем льду "Сан-Хосе Шаркс".

Тарасенко отличился на 25-й минуте встречи, продемонстрировав хорошую скорость и точность броска. Теперь в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Тарасенко 8 (6 голов + 2 передачи) очков в 16 играх.

Что касается неутешительных для "блюзменов" итогов прошедшего матча, то он завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу "акул". Хотя не обошлось без судейского скандала: перед взятием ворот арбитры не зафиксировали пас рукой.

Тем не менее "Сан-Хосе" снова лидирует в противостоянии - 2:1. Следующий матч финала Западной конференции пройдет в ночь с 17 на 18 мая по Москве. В финале Восточной конференции "Бостон" пока всухую обыгрывает "Каролину" (счет в серии 3:0).