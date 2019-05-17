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Спорт
17.05.2019 13:31
Текст: Данила Жиляев

Телегин заменит Капризова в составе сборной России на матч с Латвией

Сборная России продолжает подготовку к матчу чемпионата мира по хоккею против Латвии. Стал известен состав нашей команды на эту игру.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Стоит отметить, что в заявку не попал нападающий Кирилл Капризов, вместо него 13-м форвардом стал Иван Телегин. Кроме того, в четвертом звене оказался Сергей Плотников. Состав выглядит следующим образом.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Вратарь: Андрей Василевский;

Первое звено: Никита Нестеров - Михаил Сергачев, Евгений Дадонов - Евгений Малкин - Михаил Григоренко;

Второе звено: Никита Зайцев - Дмитрий Орлов, Александр Барабанов - Евгений Кузнецов - Александр Овечкин;

Третье звено: Владислав Гавриков - Динар Хафизуллин, Никита Кучеров - Артем Анисимов - Никита Гусев;

Четвертое звено: Никита Задоров, Сергей Плотников - Сергей Андронов - Илья Ковальчук, Иван Телегин.

Наша команда на данный момент провела на турнире в Словакии четыре матча и все их выиграла. Россияне по очереди победили Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0) и Италию (10:0). Матч с Латвией состоится в субботу 18 мая и начнется в 13:15 по московскому времени.