Террористы подготовили провокацию в Идлибе

Боевики "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в РФ) готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Ночью, 17 мая 2019 года, в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии поступила информация о подготовке провокации террористами "Джабхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, - говорится в сообщении Центра. - По словам жителей населенного пункта Серакаб, в районе данного населенного пункта боевики "ан-Нусры" готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов".

"Целью провокации является обвинение ВКС России в якобы применении "химического оружия" против мирного населения провинции Идлиб, - отмечается в сообщении. - Имитацию якобы "отравления" сирийцев рядом с осколками авиационных боеприпасов планируется снять на видео, чтобы распространить данные съемки в социальных сетях и западных СМИ".

Военные подчеркивают, что полученная информация от жителей Серакаба в ходе проверки получила подтверждение по другому независимому каналу.

Ранее подобная провокация была использована США и их союзниками как повод для ракетных атак по Сирии. Так, продюсер BBC по Сирии Риам Далати написал в своем Twitter о том, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными, жертв там не было.

В прошлом году агентство SANA, в распоряжении которого оказались видеоматериалы, сообщило о том, что организация "Белые каски", связанная с сирийской оппозицией, снимает видеоролик с инсценировкой химической атаки в провинции Идлиб, чтобы обвинить в ней правительственные войска.