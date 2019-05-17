Трамп отложил введение пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп решил отложить на полгода введение таможенных пошлин на автомобили и детали к ним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст распоряжения, распространенного в пятницу Белым домом.

"Я принял решение поручить представителю США на торговых переговорах проведение переговоров по соглашениям с целью устранить угрозу ухудшения национальной безопасности в связи с импортируемыми автомобилями и некоторыми автомобильными деталями из Евросоюза, Японии и любой другой страны, которую представитель на торговых переговорах сочтет целесообразной, и сообщить мне о ходе таких переговоров в течение 180 дней", - отметил Трамп.

В конце февраля министерство торговли США передало президенту отчет о том, как импортные автомобили могут угрожать национальной безопасности страны. После этого он в 90-дневный срок должен был принять решение, вводить или не вводить новые таможенные пошлины на ввоз зарубежных авто.