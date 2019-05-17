Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, - цитирует ведомство текст заявления Турчинова. - Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну".

Ранее о своем намерении уйти с занимаемой должности заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.