В ДНР приняли 2,5 тысячи заявлений на получение паспортов РФ

В Донецкой народной республике принято уже порядка 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

"Что касается количества, указ предполагает рассмотрение документов до 3 месяцев, а прошел только месяц. Сейчас можно говорить о принятых документах - их порядка 2,5 тысячи", - сообщил Пушилин.

Напомним, Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Президент заявил, что у Москвы нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит все границы.

