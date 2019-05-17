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17.05.2019 12:08
Рубрика: В мире

В ДНР приняли 2,5 тысячи заявлений на получение паспортов РФ

Текст: Денис Кабанов

В Донецкой народной республике принято уже порядка 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Что касается количества, указ предполагает рассмотрение документов до 3 месяцев, а прошел только месяц. Сейчас можно говорить о принятых документах - их порядка 2,5 тысячи", - сообщил Пушилин.

Напомним, Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Президент заявил, что у Москвы нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит все границы.
 

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