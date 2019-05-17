В Луганской области мужчина подорвал гранату в отделении банка

В Луганской области в городе Старобельск 47-летний мужчина подорвал гранату в здании банка. Об этом сообщает полиция Луганской области.

Сам мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили пять человек - двое работников банка и трое местных жителей. Контузия зафиксирована у следователя полиции.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице, врачи оказывают им медицинскую помощь. Угрозы жизни нет.

Место происшествия оградили, там работают сотрудники следственно-оперативных групп.