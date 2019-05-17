В Роскачестве рассказали, как не попасться на удочку интернет-мошенников

В Роскачестве рассказали о компьютерных вирусах, способных опустошить кошелек пользователей.

Существуют вирусы, шифрующие всю информацию на компьютере и требующие перевести деньги киберпреступникам, чтобы те ее расшифровали. Признаки "заселения" такого вируса в компьютер: файлы перестают открываться, а во всех папках появляется текстовый документ, в котором написано, куда перечислить деньги, и какую сумму, чтобы они выслали декодирующую программу.

Не попадаться на удочку мошенников помогут простые правила.

Первое - надо использовать антивирусную программу.

Второе - никогда не надо вводить свои логин и пароль на подозрительных сайтах.

Третье - если отходите от рабочего компьютера, лучше оставлять его в спящем режиме, а на вход в систему лучше установить пароль.

Четвертое - надо использовать разные пароли на разных интернет-ресурсах. И лучше составлять сложные пароли из букв, цифр и символов.

Пятое - подозрительные файлы из электронных писем лучше не открывать, по непроверенным ссылкам в сообщениях в соцсетях и смс - не переходить.

Шестое - не стоит устанавливать пиратский софт. И седьмое - эксперты не советуют подключаться к публичному незащищенному Wi-Fi.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.