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Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если раньше солнцезащитные фильтры добавляли почти во все косметические средства для ежедневного ухода, то сейчас многие известные бренды перестали это делать. Есть мнение, что они уменьшают эффективность обычных лосьонов или кремов. А кроме своей основной функции, компоненты SPF никакой пользы не несут. В Роскачестве приводят пример: бензофенон-3, один из фильтров, проникает в кровь и накапливается в организме, поэтому нужно использовать средства с его содержанием с осторожностью и не переусердствовать с применением.

Фото: iStock
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По словам эксперта бьюти-индустрии Екатерины Зайнутдиновой, одни фильтры под действием ультрафиолета преобразуются в свободные радикалы, другие – могут оказывать действие, подобное действию гормонов. Есть два типа фильтров от солнца - химические и физические. Химические (бензофенон, авобензон) поглощают ультрафиолетовые лучи, это увеличивает риск повреждения кожи на клеточном уровне. Физические (оксид цинка, диоксид титана) создают экран и отражают лучи. При этом они не вызывают аллергию, не раздражают кожу.

В Роскачестве также напоминают, что солнечные лучи обеспечивают синтез витамина D, важного как для формирования костей, так и для предотвращения злокачественных опухолей, заболеваний сердца, печени. Плюс - попадание солнечного света на сетчатку глаза помогает выработке мелатонина, натурального антидепрессанта.

Фото: iStock
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Чтобы правильно выбрать солнцезащитное средство, надо сначала определить свой тип кожи, насколько быстро она загорает. Очень светлая кожа (кельтский тип) обгорает в среднем за 20 минут. За 30 минут обгорает светлокожий европейский тип. Темнокожий европейский – за 40 минут, южноевропейский – за 50, азиатский – за 60 и африканский – за 70 минут.

По словам Екатерины Зайнутдиновой, цифры на упаковке с кремом после аббревиатуры SPF говорят, во сколько раз дольше вы сможете безопасно находиться на солнце (к примеру, SPF 10 – в 10 раз). Для детей рекомендуется брать самую высокую защиту – SPF 50.

Наносится крем за полчаса до выхода на солнце. Если после нанесения крема вы купаетесь в море, солнцезащитный крем надо обновлять на теле каждые 2–3 часа.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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