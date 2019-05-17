Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Пока сборная России продолжает феерическое выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, местные СМИ решили представить наших игроков в несколько ином свете. Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.

Главный тренер нашей команды Илья Воробьев был немногословен, но предельно конкретен.

"Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья", - приводит слова Воробьева Чемпионат.com.

Вместе с тем, в российском хоккейном сообществе эта публикация вызвала веселую реакцию. Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

"Наши хоккеисты выпили много пива после игры с чехами? Ну и здорово. Классно же, порадуйтесь этому! Что плохого в этом? Где написано, что нельзя пить пиво? В НХЛ это не является чем-то из ряда вон выходящим, да и в КХЛ то же самое. Везде пьют пиво, уже смиритесь с этим, - сказал Николишин. - По сколько бокалов на хоккеиста получилось, по шесть? Пусть лучше посчитают, сколько килограммов штанги они подняли, сколько километров кроссов они пробежали. Шесть бокалов пива - это они даже жажду не утолили".

Убийственную порцию сарказма выдал и тренер Андрей Назаров, который в последние годы был известен больше громкими высказываниями, чем успехами своих команд. Он выразил сожаление, что не смог составить российским хоккеистам компанию.

"Я всегда говорю всем своим хоккеистам, что пить надо только хорошие напитки, а чешское пиво является лучшим в мире. Жаль, что меня не было рядом с ребятами и со сборной, я бы с ними пропустил по паре кружечек после такой победы и обсудил игру", - посетовал Назаров, выразив надежду, что сборная России и в следующем матче, где нашим соперником станет Латвия, покажет отличный хоккей.

Сборная России сыграет с латвийцами в субботу 18 мая, матч начнется в 13:15 по московскому времени. Ранее наша команда победила Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0) и Италию (10:0).