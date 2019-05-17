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Вышел трейлер новой игры по мотивам сериала "Ходячие мертвецы"

17.05.2019,  
16:32
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Сайт The Walking Dead Onslaught Фото: Сайт The Walking Dead Onslaught
Фото: Сайт The Walking Dead Onslaught

Телеканал АМС и студия Survios представили на YouTube трейлер новой VR-игры The Walking Dead Onslaught по мотивам сериала "Ходячие мертвецы".

На видео поочередно демонстрируется узнаваемое оружие главных героев шоу: револьвер Рика, арбалет Дерила, нож-кастет Кэрол и катана Мишон.

Onslaught можно перевести как натиск или атака, поэтому, скорее всего, геймплей будет завязан на подавлении толп зомби. Разработчики обещают реалистичную физику, динамичные рукопашные бои и вариативность в отыгрыше стратегической обороны.

Если говорить о сюжете, то авторы проекта обещают рассказать совершенно новую историю по вселенной "Ходячих мертвецов".

Игра выйдет в Steam и будет совместима со шлемами виртуальной реальности HTC Vive или Oculus Rift. О выходе на другие платформы пока ничего не известно.

Датой релиза обозначена осень текущего года. Информация о цене отсутствует.

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