Xiaomi Mi 9 SE официально пришел в Россию, названы цены

В Россию официально пришла компактная версия флагмана Xiaomi Mi 9 SE. Старт продаж намечен на 23 мая.

Смартфон получил AMOLED-экран с диагональю 5,97 дюйма. Он имеет каплевидный вырез под фронтальную камеру. Селфи-камера получила матрицу 20 Мп с "бьютификатором".

Основная камера - тройная. Главный сенсор 48 Мп от Sony имеет широкоугольный объектив, второй сенсор 13 Мп - сверхширокоугольный, и третий 8 Мп - телеобъектив. Имеются интеллектуальный режим съемки, определение сценариев, стабилизация с помощью ИИ, распознавание лиц, HDR и многое другое (за исключением оптической стабилизации).

В Mi 9 SE используется платформа Qualcomm Snapdragon 712 - это процессор с 8 ядрами и графический ускоритель Adrno 616. Это достаточно свежее решение, представленное в начале 2019 года.

На борту у смартфона - 6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб встроенной. Аппарат получил аккумулятор емкостью 3070 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Также в новинке присутствует NFC.

Стоимость Xiaomi составит 24 990 рублей за младшую версию и 27 990 рублей за старшую. Цветовых решений также два - черный (Piano Black) и синий (Ocean Blue).