Женщина, заразившая подростка ВИЧ, осуждена на три года

В Прибайкалье в колонию на три года отправили 22-летнюю женщину, заразившую школьника во время секса вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Поскольку женщина знала о своем статусе, но не предупредила своего партнера суд посчитал заражение умышленным. Об этом сообщили в Иркутском областном Центре СПИД.

Областной суд оставил без изменений ранее вынесенный приговор суда первой инстанции, отклонив апелляцию, поданную женщиной, так как она посчитала наказание слишком суровым.

История началась два года назад, когда у 16-летнего подростка при плановом обследовании в больнице тест на ВИЧ показал положительный результат. В таких случаях врачи обязаны провести эпидемиологическое расследование и установить возможные источники заражения. Парень сообщил, что у него был только один сексуальный контакт со знакомой на 3,5 года старше его.

Оказалось, что его партнерша не только была ВИЧ-положительной, но и знала об этом, так как годом ранее сдавала анализы, подтвердившие наличие ВИЧ в ее организме. Врачи разъяснили пациентке, что она обязана предупреждать каждого из своих половых партнеров о своем ВИЧ-статусе, ей рассказали и об ответственности за умышленное сокрытие диагноза и заражение, предусмотренной 122-й статьей Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. О том, что девушка была проинформирована, свидетельствует ее подпись на соответствующих документах, подчеркивается в сообщении Центра СПИД. Тем не менее, через полгода она имела незащищенный половой контакт со школьником и не предупредила его о возможных последствиях.

Теперь девушке придется отбывать наказание в колонии. А молодой человек, которому уже исполнилось 19 лет, состоит на учете в Центре СПИД, ему назначена антиретровирусная терапия. Лекарства ему придется принимать пожизненно.

Напомним, что в преддверии Международного Дня памяти жертв СПИДа, который отмечается 19 мая, в России проходит сейчас Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД", в рамках которой можно пройти бесплатное тестирование на ВИЧ и получить разъяснения о методах профилактики. Экспресс-анализ выполнить очень просто: кровь сдавать не надо, используются тесты, по которым наличие вируса в организме определяется по слюне.