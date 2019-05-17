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17.05.2019 15:16
Рубрика: Происшествия

Женщина, заразившая подростка ВИЧ, осуждена на три года

Текст: Ирина Невинная

В Прибайкалье в колонию на три года отправили 22-летнюю женщину, заразившую школьника во время секса вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Поскольку женщина знала о своем статусе, но не предупредила своего партнера суд посчитал заражение умышленным. Об этом сообщили в Иркутском областном Центре СПИД.

Фото: iStock
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Областной суд оставил без изменений ранее вынесенный приговор суда первой инстанции, отклонив апелляцию, поданную женщиной, так как она посчитала наказание слишком суровым.

История началась два года назад, когда у 16-летнего подростка при плановом обследовании в больнице тест на ВИЧ показал положительный результат. В таких случаях врачи обязаны провести эпидемиологическое расследование и установить возможные источники заражения. Парень сообщил, что у него был только один сексуальный контакт со знакомой на 3,5 года старше его.

Оказалось, что его партнерша не только была ВИЧ-положительной, но и знала об этом, так как годом ранее сдавала анализы, подтвердившие наличие ВИЧ в ее организме. Врачи разъяснили пациентке, что она обязана предупреждать каждого из своих половых партнеров о своем ВИЧ-статусе, ей рассказали и об ответственности за умышленное сокрытие диагноза и заражение, предусмотренной 122-й статьей Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. О том, что девушка была проинформирована, свидетельствует ее подпись на соответствующих документах, подчеркивается в сообщении Центра СПИД. Тем не менее, через полгода она имела незащищенный половой контакт со школьником и не предупредила его о возможных последствиях.

Фото: iStock
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Теперь девушке придется отбывать наказание в колонии. А молодой человек, которому уже исполнилось 19 лет, состоит на учете в Центре СПИД, ему назначена антиретровирусная терапия. Лекарства ему придется принимать пожизненно.

Напомним, что в преддверии Международного Дня памяти жертв СПИДа, который отмечается 19 мая, в России проходит сейчас Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД", в рамках которой можно пройти бесплатное тестирование на ВИЧ и получить разъяснения о методах профилактики. Экспресс-анализ выполнить очень просто: кровь сдавать не надо, используются тесты, по которым наличие вируса в организме определяется по слюне.

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