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18.05.2019 10:21
Рубрика: Спорт

Барбашев помог "Сент-Луису" догнать "Сан-Хосе" в серии плей-офф НХЛ

Текст: Данила Жиляев

За океаном состоялся четвертый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между "Сент-Луисом" и "Сан-Хосе". На своем льду "блюзмены" одержали победу 2:1.

Фото: GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
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Одним из героев встречи стал российский нападающий хозяев Иван Барбашев - он открыл счет уже на 35-й секунде встречи. А в концовке первого периода реализовал большинство Тайлер Бозак, забросив шайбу, которая оказалась победной. Гости смогли ответить лишь голом Томаша Гертля в заключительной 20-минутке.

Для Барбашева эта шайба стала первой в нынешнем плей-офф. Отметим также лидера "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко, который в этой встрече записал на свой счет результативную передачу.

Таким образом, счет в серии стал 2-2, противостояние теперь продлится как минимум до шести матчей. Следующая игра пройдет в Сан-Хосе 19 мая. Ранее, напомним, определился первый финалист Кубка Стэнли - им стал "Бостон", всухую выигравший серию у "Каролины" 4-0.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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