Новости

Команда Зеленского опровергла существование указа о роспуске рады 19:54
"Бавария" в седьмой раз подряд выиграла Бундеслигу 19:53
Блогеры зашпаклевали вмятину на бампере китайской лапшой 19:38
В Таганроге реконструкторы отразили штурм интервентов 1855 года 19:26
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР 19:20
Видео: неизвестный ударил 71-летнего Арнольда Шварценеггера в Африке 18:39
РПЦ выразила сожаление по поводу ситуации вокруг храма в Екатеринбурге 18:23
Выдвинута теория о новом потенциальном ровеснике динозавров 17:51
Задержан сожитель женщины, оставившей дочку в московской поликлинике 17:38
Большой противолодочный корабль "Североморск" вернулся из похода 17:35
Психологи подвели итоги изучения сексуальной активности пожилых и молодежи 17:24
В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего подростка 17:23
Репродукция Пикассо, проданная за 293$, может оказаться подлинником 17:16
Суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна 17:15
Георгиев будет вратарем сборной России в матче ЧМ со Швейцарией 16:53
Гимнастка Дина Аверина выиграла квалификацию ЧЕ с булавами 16:48
Названы сроки появления опытного образца управляемой ракеты "Монолит" 16:40
Полиция вычислит провокаторов на несогласованных акциях в Екатеринбурге 16:14
Фото: Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении "Молодого Папы" 15:53
В Подмосковье столкнулись грузовик и легковушка: трое погибли 15:45
Трамп и Абэ откажутся от совместного заявления по итогам переговоров 15:43
В Крыму рассказали о проекте юго-восточного обхода Симферополя 15:31
Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за бесценок 15:14
Володин предположил, что у Зеленского начинается деменция 14:56
Дитрих: Сроки запуска железнодорожной части Крымского моста обсуждаются 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
18.05.2019 19:53
Рубрика: Спорт

"Бавария" в седьмой раз подряд выиграла Бундеслигу

Текст: Данила Жиляев

Мюнхенская "Бавария" в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии. В матче заключительного тура Бундеслиги она дома разгромила "Айнтрахт" 5:1.

Примечательно, что чемпионство мюнхенцы не смогли взять досрочно - до последнего им на пятки наступала дортмундская "Боруссия", отставая на два очка. Она свою задачу выполнила, в своем матче 34 тура победив одноклубников из Менхенгладбаха 2:0 - но от этого успеха мало что зависело для "желто-черных": им оставалось ждать чуда и надеяться, что "Бавария" проиграет.

Фото: AP Photo/Petros Giannakouris
Аллегри ушел с поста главного тренера "Ювентуса"
Фото: AP Photo/Christophe Ena
СМИ назвали зарплату Гризманна в "Барселоне"

Чуда не произошло, хотя в первом тайме игра была достаточно равная. Мюнхенцы открыли счет на 4-й минуте благодаря точному удару Кингсли Комана, но до перерыва сохранили лишь минимальное преимущество, а в начале второго тайма форвард "Айнтрахта" Себастьян Аллер восстановил равновесие.

Но когда запахло жареным, хозяев прорвало. С 53-й по 78-ю минуту они четырежды поразили ворота команды из Франкфурта и сняли все вопросы о чемпионе. Голы на свой счет записали Давид Алаба, Ренату Санчеш, Франк Рибери и Арьен Роббен.

Рибери, к слову, стал рекордсменом Бундеслиги по количеству чемпионских титулов - за 11 сезонов он девять раз становился чемпионом Германии.

В итоге четверка команд, которая будет представлять Германию в Лиге чемпионов на следующий сезон, выглядит следующим образом: "Бавария", "Боруссия" Д, "Лейпциг", "Байер". Путевки в Лигу Европы завоевали "Боруссия" М, "Вольфсбург" и "Айнтрахт".

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Бавария"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Лазарев попал в чарты iTunes 11 европейских стран
Опубликовано видео допроса матери, бросившей ребенка в поликлинике
Куйвашев предложит еще четыре площадки под храм в Екатеринбурге
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска