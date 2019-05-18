"Бавария" в седьмой раз подряд выиграла Бундеслигу

Мюнхенская "Бавария" в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии. В матче заключительного тура Бундеслиги она дома разгромила "Айнтрахт" 5:1.

Примечательно, что чемпионство мюнхенцы не смогли взять досрочно - до последнего им на пятки наступала дортмундская "Боруссия", отставая на два очка. Она свою задачу выполнила, в своем матче 34 тура победив одноклубников из Менхенгладбаха 2:0 - но от этого успеха мало что зависело для "желто-черных": им оставалось ждать чуда и надеяться, что "Бавария" проиграет.

Чуда не произошло, хотя в первом тайме игра была достаточно равная. Мюнхенцы открыли счет на 4-й минуте благодаря точному удару Кингсли Комана, но до перерыва сохранили лишь минимальное преимущество, а в начале второго тайма форвард "Айнтрахта" Себастьян Аллер восстановил равновесие.

Но когда запахло жареным, хозяев прорвало. С 53-й по 78-ю минуту они четырежды поразили ворота команды из Франкфурта и сняли все вопросы о чемпионе. Голы на свой счет записали Давид Алаба, Ренату Санчеш, Франк Рибери и Арьен Роббен.

Рибери, к слову, стал рекордсменом Бундеслиги по количеству чемпионских титулов - за 11 сезонов он девять раз становился чемпионом Германии.

В итоге четверка команд, которая будет представлять Германию в Лиге чемпионов на следующий сезон, выглядит следующим образом: "Бавария", "Боруссия" Д, "Лейпциг", "Байер". Путевки в Лигу Европы завоевали "Боруссия" М, "Вольфсбург" и "Айнтрахт".