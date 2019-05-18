Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.

Блогеры раскритиковали действия британских военных, которые проводят операции в Эстонии, находящейся в огромном расстоянии от Великобритании. Отмечалось также, что Россия на законном основании проводит облет своей береговой линии. Некоторые читатели предположили, что эстонцы сами могут позаботиться о своей безопасности.

Ранее британские СМИ сообщали, что истребители Британии дважды сопровождали самолеты России над Эстонией. Между тем по данным министерства обороны РФ, только за минувшую неделю 21 иностранный летательный аппарат вел разведывательную деятельность вдоль границ России.