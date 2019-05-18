Выдвинута теория о новом потенциальном ровеснике динозавров

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Current Biology, утверждает, что клопы существовали уже во времена динозавров, около 115 млн лет назад.

Ранее предполагалось, что летучие мыши были их первыми хозяевами, однако новое исследование опровергает эту точку зрения. Ученые полагают, что летучие мыши появились на Земле позже клопов на 30 млн лет. А вот кого выбрали кровососы-паразиты, также известные как плоские клопы (Cimicidae), своим "домом", неизвестно. Динозавров исследователи исключают.

На протяжении более 15 лет исследовательская группа собирала постельных клопов по всему миру и изучала их генетический материал, чтобы выяснить эволюционные связи внутри группы Cimicidae и их жизнь среди людей.

Сравнив геномы клопов, исследователи предположили, что имеющие отношение к человеку обыкновенный и тропический клопы, вероятно, намного старше людей. Этот результат противоречит распространенному мнению, что эволюционное разделение людей на Homo erectus и Homo sapiens привело и к разделению клопов на два новых вида".

Группа специалистов во главе с дрезденским биологом Клаусом Рейнхардтом и его коллегой Стеффеном Ротом из Бергена (Норвегия) пришли к выводу, что примерно каждые 500 000 лет новый тип постельного клопа выбирает человека своим хозяином, сообщает Augsburger Allgemeine.

Рейнхардт считает, "не пройдет и полумиллиона лет, как следующий тип кровососов заселит наши кровати, так как сейчас гораздо больше людей живет на планете. Возможности для многочисленных контактов дает и торговля разными животными, в том числе и домашними".

Сегодня около двух третей видов плоских жуков выбрали своим "домом" летучих мышей, для остальных это в основном птицы. Ученым известно более 100 видов, все они кровососущие паразиты.