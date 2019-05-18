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Рубрика: Спорт

ЦСКА вышел в финал Евролиги

Текст: Илья Соболев (Виктория-Гастейс)
Московский ЦСКА сыграет в главном матче "Финала четырех" баскетбольной Евролиги. В полуфинале армейцы одолели теперь уже экс-чемпиона турнира мадридский "Реал" - 95:90. Соперником москвичей станет турецкий "Анадолу", который ранее сенсационно обыграл стамбульский "Фенербахче. Финал пройдет 19 мая.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Витория-Гастейс - это тот редкий случай в Испании, где футбол проигрывает баскетболу. Если, скажем, "Реалу" и "Барселоне" до своих футбольных собратьев - как до луны, то "Баскония" у себя в городе по всенародной любви далеко впереди местного "Алавеса". То, что Витория - город баскетбольный, чувствуется. Неотъемлемая часть убранства почти всех дворов - щит с кольцом, на улицах - афиши матчей "Басконии". Так что с точки зрения баскетбола - более удачного варианта для проведения "Финала четырех" не придумать.

Приход решающей стадии Евролиги придал городу красок. Фан-зоны идеально вписались в пространство площадей старого города, на витринах многочисленных баров появились изображения лидеров участвующих команд. Другое дело, что Витория город небольшой, и проблемы с размещением возникли неизбежно. На время "Финала четырех" снять номер дешевле, чем за 200 евро было невозможно. Многим пришлось искать ночлег в соседних Бильбао и Сан-Себастьяне. Впрочем, цены не нисколько не отпугнули баскетбольных фанатов. Особенно тех, что поддерживают "Фенербахче". Их на "Финал четырех" приехало, по традиции, очень много, так, что многочисленные бары Витории очень скоро заполнились людьми в желтом и черном, клубных цветах стамбульского клуба.

Фото: Михаил Сербин / РИА Новости
"Анадолу" обыграл "Фенербахче" в "Финале четырех" Евролиги

Теплую атмосферу не испортила даже предательски холодная погода, установившаяся в Стране басков.. В день игры столбик термометра не постыдился опуститься ниже 10 градусов тепла. Наверно, уже непосредственно перед самими матчами поэтому даже фанаты "Фенера", любящие попеть и потанцевать, предпочитали не задерживаться у подножия арены и поскорее проходить внутрь. Они в итоге заняли почти всю чашу, и подопечные Желько Обрадовича играли практически у себя дома. Правда, это не помешало им сенсационно уступить землякам из "Анадолу Эфеса" - 73:92.

Болельщики ЦСКА на "Фернандо Буэса Арене" номинально оказались в меньшинстве. Как отмечал официальный сайт Евролиги, из всех именно армейским фанатам нужно было преодолеть самый далекий путь. Впрочем, "Реалу" это особого преимущества не дало. Когда объявлялся состав мадридцев, свистела вся арена за исключением секторов с болельщиками из испанской столицы. И понятно, почему. Болельщики "Фенера", наверняка, еще не простили "Реалу" поражение в прошлогоднем финале, а баски гостей из Мадрида не любят традиционно. А вот на самом паркете расстановка сил представлялась абсолютно равной. Даже букмекеры давали практически одинаковые коэффициенты на победу обеих команд. Хотя по ходу регулярного чемпионата ЦСКА обыграл "Реал" дважды. Впрочем, уже не раз с армейцами именно в "Финале четырех" случались странные метаморфозы.

Вот и в Витории команда Димитриса Итудиса начала очень нервно, набирая очки с огромным трудом. По истечении стартовых пяти минут у москвичей было всего семь баллов, три из которых Даниэль Хэккетт набрал с линии штрафных, а остальные четыре на свой счет записал Уилл Клайберн.

Ситуацию улучшил выход Серхио Родригеса. Его семь очков и две результативные передачи позволили ЦСКА к концу первой четверти сократить отставание с 10 до четырех баллов. Во второй 10-минутке Родригес продолжил феерить: его трехочковый чуть ли не впервые в матче позволил ЦСКА выйти вперед - 29:28. Правда, испанец тут же ошибся сам, сфолив на игроке, бросавшем из-за дуги. Если в целом, Серхио, или Чача, как называют его в команде, соответствовал своему уровню, то о Нандо Де Коло такого не скажешь. Француз, практически в одиночку выигравший в плей-офф два матча у "Басконии", был не похож сам на себя. Три потери и всего четыре очка, по два в каждой четверти, вот скромный послужной список Нандо к большому перерыву.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Уилл Клайберн: Наслаждаюсь пребыванием в ЦСКА

К счастью, вовремя проснулся другой лидер ЦСКА Уилл Клайберн, показавший наконец, за что он попал в символическую пятерку текущего сезона Евролиги. Его шесть очков в концовке второй четверти помогли москвичам остаться на плаву - 43:45. Длинная пауза не помешала Клайберну остаться "в огне". Третью четверть он начал сумасшедшим броском сверху через руки защищавшегося мадридца, а затем забил и со штрафной дуги. Правда, на этом порыв американца иссяк: следующую двухочковую попытку он запорол, а потом еще и заработал персональный фол.

Пока в ЦСКА разбирались, кто теперь поведет команду вперед, "Реал" рванул в очередной отрыв. Мадридцев не сбил с толку даже технический фол Руди Фернандеса, тем более, все попытки с линии штрафных не смог реализовать Нандо Де Коло. Самое обидное при этом, что испанцы сами смотрелись далеко не безупречно: огрехов игре "Реала" было предостаточно. Другое дело, что ЦСКА ошибался еще чаще. И даже девять очков начавшего подавать признаки жизни Де Коло не сильно улучшили положение армейцев - 65:73 перед последней четвертью.

Наверно у армейцев уже не было бы шанса спастись, но вдруг занервничал сам "Реал". Какие-то непонятные броски, потери, все как у ЦСКА в предыдущих четвертях. В итоге подопечные Итудиса начали подбираться к сопернику. Чем меньше становилось преимущество Мадрида, тем сильнее накалялась обстановка на "Фернандо Буэса Арене". Не выдержала даже техника: когда Де Коло пробивал один из штрафных, вдруг загудела сирены, и французу пришлось исполнять попытку заново. Плюс сдали нервы у Пабло Лассо, что привело к техническому фолу у "Реала". Вот так постепенно отрыв Мадрида испарился, и за три с половиной минуты до конца основного времени счет стал равным - 80:80. Ну а в концовке крепче характер наконец-то оказался у ЦСКА.

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