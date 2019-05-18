Экс-агент ЦРУ проведет 20 лет в тюрьме за шпионаж на Китай

В США бывшего сотрудника ЦРУ, 62-летнего Кевина Мэллори, приговорили к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов. Обвиняемый отправился в Шанхай, где передал агенту три документа, два из которых были секретные, еще один - "совершенно секретный". Приговор был вынесен судом штата Виргиния.

Мэллори продал содержащие гостайну бумаги за 25 тысяч долларов, передает Miami Herald. По возвращению в США экс-сотрудник ЦРУ не смог объяснить наличие 16,5 тысячи долларов, обнаруженных при досмотре в аэропорту.

Во время обыска у Мэллори дома был обнаружен телефон с перепиской между ним и его китайским куратором. Сам бывший сотрудник американской спецслужбы случившееся желанием провести "контрразведывательную операцию", однако эта версия была скептически воспринята прокурором.