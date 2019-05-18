Георгиев будет вратарем сборной России в матче ЧМ со Швейцарией

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с вратарем на следующий матч группового этапа чемпионата мира в Словакии. Об этом сообщил журналистам главный тренер нашей команды Илья Воробьев.

Выбор сделан в пользу голкипера "Рейнджерс" Александра Георгиева. Он на данный момент провел на турнире один матч - Александр играл против Австрии, ту встречу наша команда выиграла 5:0. В остальных матчах ворота сборной России защищал Андрей Василевский.

Играл он и сегодня против Латвии, правда, провести "сухой" матч ему не удалось. Сборная России выиграла 3:1, одержала пятую победу в пяти играх и досрочно вышла в плей-офф мирового первенства.

Следующий матч наша команда проведет завтра - в 21:15 по московскому времени она начнет встречу со Швейцарией. А во вторник 21 мая в это же время начнется матч между сборными России и Швеции.