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18.05.2019 16:48
Рубрика: Спорт

Гимнастка Дина Аверина выиграла квалификацию ЧЕ с булавами

Текст: Данила Жиляев

Российская спортсменка Дина Аверина на чемпионате Европы по художественной гимнастике выступит, в том числе, с булавами. Сегодня она выиграла квалификацию в этом упражнении.
За свое выступление она получила 23,875 балла. Второй стала ее сестра Арина с результатом 22,300 балла, а замкнула тройку Катрин Тасева из Болгарии - 22,125. Отметим также, что Дина ранее стала второй в упражнениях с лентами (20,200), уступив соотечественнице Александре Солдатовой (20,325). Третьей здесь также стала Тасева - 19,950.

В финалах отдельных видов, которые пройдут 19 мая, россиянки будут выступать в семи упражнениях из семи возможных. В финале с обручем за "золото" будет бороться Дина Аверина, с мячом выступят Арина Аверина и Солдатова, с булавами от нашей страны выступят сестры Аверины. Также с лентой будут выступать Дина Аверина и Солдатова.

Спорт Виды спорта Гимнастика
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