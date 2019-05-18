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18.05.2019 14:02
Рубрика: Власть

Госдума изучит риски решения о возвращении в ПАСЕ

Текст: Татьяна Замахина
Решение о подаче заявки на участие России в Парламентской ассамблее Совета Европы будет принято исходя из интересов граждан и страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нижняя палата собирается изучить все риски такого шага.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Таким образом председатель ГД отреагировал на заявление Комитета министров Совета Европы, в котором говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие как в КМСЕ, так и в ПАСЕ.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров, сказал Володин журналистам.

- В любом случае Парламентская ассамблея должна внести изменения в свой регламент, закрепив в нем норму о равенстве всех национальных делегаций, - напомнил позицию российской стороны парламентарий. Либо, считает он, Ассамблея может делегировать КМСЕ полномочия по этому вопросу.

Спикер также подчеркнул, что российская делегация в Ассамблее формируется с учетом мнения всех фракций Госдумы, и именно с ними будут обсуждаться дальнейшие действия.

- Изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее, - заявил Володин. - И только после этого будем направлять заявку на участие.

В целом же решение КМСЕ основано на Уставе Совета Европы, где закреплен принцип равенства 47 стран - участниц Совета Европы, напомнил политик. Эта норма и была нарушена ПАСЕ, в результате чего делегация Российской Федерации была лишена права голоса, что является прямым нарушением Устава СЕ.

Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Напомним, что Ассамблея в 2014 году лишила Россию права голоса и других основных прав из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

В Москве всегда "подчеркивали важность участия России в данном институте Совета Европы", напомнил Володин. Но дискриминационный принцип, по которому строится работа в ПАСЕ, не могут оставить равнодушными российскую делегацию.

- И решение принимать мы будем исходя из интересов наших граждан и нашей страны, - резюмировал председатель нижней палаты.

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