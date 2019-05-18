Канцлер Курц объявил о проведении в Австрии досрочных выборов

Канцлер Себастьян Курц объявил о завершении деятельности коалиционного правительства и проведении в Австрии досрочных выборов. По словам лидера Австрийской народной партии, коалиция с партией "Свобода" подошла к концу. Он будет просить президента Александра Ван дер Беллена назначить как можно скорее досрочные парламентские выборы.

Свыше пяти тысяч активистов, собравшихся у ведомства федерального канцлера, приветствовали это решение, сообщает телеканал ORF. Причиной кризиса в правящей коалиции стала видео встречи вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и деятеля партии "Свобода" Йоханна Гуденуса в июле 2017 года с гражданкой Латвии, которая интересовавшейся выгодным вложением средств в Австрии.

Якобы Штрахе под воздействием алкоголя не исключал, что при победе "Свободы" на парламентских выборах в октябре 2017 года могут открыться интересные финансовые предложения, в том числе, по линии государственных подрядов. Канцлер Курц расценил этот факт как "попытку злоупотребления властью" со стороны Австрийской партии свобода. В этой связи заявил, что "проведение реформ" в стране со свободниками далее не представляется возможным. Штрахе признал, что "совершил ошибку" и попросил прощения у коллег за "пьяную выходку", которая дорого стоила партии.

По словам политика, он стал "жертвой чудовищной политической провокации", организованной спецслужбами при помощи "подсадных уток" и профессионально заснявших на видео все подробности встречи с дамой. Политик предложил назначить вместо себя в кабинет министра инфраструктуры Норберта Хофера, который также заменил его на посту председателя "Свободы", однако это не спасло коалицию.

По оценкам экспертов, внеочередные выборы в Австрии пройдут в сентябре текущего года. Скорее всего, провокация против Штрахе потребовалась для компрометации правоконсервативной партии "Свобода" на выборах в Европарламент, которая имеет свое собственное мнение о строительстве Европы и политики в отношении России.

В субботу минули 516 дней со дня формирования правящей коалиции Австрийской народной партии и Австрийской партии свобода. Это было самое краткосрочное правительство в новейшей истории Австрии, отмечает телеканал Oe24.