Команда Зеленского опровергла существование указа о роспуске рады

Команда вновь избранного президента Владимира Зеленского отрицает утечку в СМИ проекта указа о досрочном роспуске Верховной рады. Ранее портал strana.ua утверждал, что получил копию документа от сотрудников Зеленского.

По словам пресс-секретаря Ирины Победоносцевой, подобный текст был ранее опубликован в социальных сетях юристом аппарата президента.

В то же время источники издания утверждают, что полученный ими текст действительно является проектом указа президента о роспуске Верховной рады. Однако текст окончательно не согласован, а решение по роспуску еще не принято.

В документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции партий "Батькивщина" и "Самопомощь", во фракциях "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" насчитывается менее 226 депутатов. То есть менее половины конституционного состава парламента.

На этом основании президент имеет право распустить раду. При этом предлагается назначить внеочередные парламентские выборы на Украине на 14 июля 2019 года, а кабинету министров обеспечить финансирование всех расходов.