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18.05.2019,  
16:40

Названы сроки появления опытного образца управляемой ракеты "Монолит"

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Опытный образец новейшей управляемой ракеты "Монолит", предназначенной для самолетов и вертолетов, будет создан в 2021-2022 годах, заявил Александр Кочкин, заместитель гендиректора концерна "Техмаш", входящего в Ростех. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Александр Мельников/ РИА Новости
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"Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия", - отметил Кочкин . По его словам, в настоящий момент ведется согласование параметров ракеты с заказчиком. Разработка ведется за счет собственных средств.

"Мы ориентируемся сегодня на 2,5 - 3 года от мысли до опытного образца, а сколько продлятся госиспытания - зависит не от нас", - заявил представитель концерна. Опытный образец "Монолита" будет готов к концу 2021 - началу 2022 года.

Напомним, что впервые о новой ракете стало известно в октябре 2018 года. Тогда гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин рассказал о разработке ракеты в калибре 130 миллиметров. "Это продолжение работ по "Бронебойщику", только в другом калибре. Понятно, что это другие дальности, другая эффективность", - сказал он.

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