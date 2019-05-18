Никита Курбанов: У нас не будет преимуществ над "Анадолу" в финале

Новости

Экс-агент ЦРУ проведет 20 лет в тюрьме за шпионаж на Китай 02:08
Канада и США пришли к соглашению об отмене пошлин на металлы 01:36
Пять президентов подтвердили свой визит на инаугурацию Зеленского 17.05.2019
Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Расмуссена 17.05.2019
В Москве задержана мать, оставившая в поликлинике своего ребенка 17.05.2019
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску 17.05.2019
Российский мультфильм "Гензель и Гретель" нашел в Каннах партнеров в США 17.05.2019
Матвиенко: Турция не откажется от закупки С-400 17.05.2019
Одного из крупнейших производителей уличили в выпуске каши с ГМО 17.05.2019
Ученые рассказали Путину об идее создать проект для всего человечества 17.05.2019
В Луганской области мужчина подорвал гранату в отделении банка 17.05.2019
Авиакомпания Azur air отменяет питание пассажиров на рейсах до пяти часов 17.05.2019
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах 17.05.2019
Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины 17.05.2019
Родившийся в семье российских иммигрантов писатель скончался в США 17.05.2019
РФ обеспечит строящиеся суда собственными газотурбинными двигателями 17.05.2019
В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома 17.05.2019
В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и "КамАЗом" 17.05.2019
СК выяснит, как на свалке под Мурманском оказались воинские надгробия 17.05.2019
Президент ОСК назвал основную ударную силу будущего авианосца России 17.05.2019
Путин обсудит с главой РАН проблему приглашения в РФ иностранных ученых 17.05.2019
Путин пообещал упростить систему распоряжения грантами 17.05.2019
К достройке ЖК "Окский берег" могут привлечь инвестора 17.05.2019
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и "КамАЗом" 17.05.2019
В Совфеде назвали значение упрощенного гражданства РФ для Донбасса 17.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
18.05.2019 03:00
Рубрика: Спорт

Никита Курбанов: У нас не будет преимуществ над "Анадолу" в финале

Текст: Илья Соболев (Витория-Гастейс)

Защитник московского ЦСКА Никита Курбанов рассказал, за счет чего армейцам удалось вырвать победу у мадридского "Реала" в полуфинале "Финала четырех" баскетбольной Евролиги.

Фото: REUTERS/Sergio Perez Фото: REUTERS/Sergio Perez
Фото: REUTERS/Sergio Perez

Что произошло с ЦСКА в первой половине встречи?

Никита Курбанов: В первой половине мы играли как будто на первой скорости. Словно притирались друг к другу, присматривались. Какие-то странные промахи были, потери. Мне кажется, с первых минут с "Реалом" надо было играть побыстрее, использовать свою мобильность. Думаю, эта победа еще больше нас сплотит.

За счет чего удалось переломить так неудачно складывавшийся матч?

Фото: Михаил Сербин / РИА Новости
"Анадолу" обыграл "Фенербахче" в "Финале четырех" Евролиги

Никита Курбанов: Сейчас, наверное, тяжело разбирать каждую четверть. Удалось переломить матч за счет характера, нашей активной защиты. Все менялись, подстраховывали друг друга, создавая "Реалу" неудобные ситуации для атаки. В первой половине они неплохо атаковали, находили моменты, использовали свои габариты. Но в четвертой четверти за счет подвижной защиты. Мы забили несколько сложных мячей, играли агрессивно, шли на фолы. Мне показалось, в этот момент "Реал" занервничал, тот же Люль бросил подряд два или три трехочковых мимо. Мяч не долетел до конца. В этот момент наши игроки поняли, что "Реал" надломился и нужно забирать эту победу.

Нандо провалил первую половину встречи, набрав четыре очка. Но воскрес во второй…

Никита Курбанов: Мне показалось, что "Реал" старался сбить нас на индивидуальную игру, чтобы мы не страховали друг друга. Моментами нам удавалось атаковать, но они старались загнать нас под больших игроков. Не всегда у нас получалось атаковать. Во второй половине Нандо почувствовал больше уверенности в атаке, проявил свои лидерские качества.

Поддержка болельщиков вам сегодня сильно помогла?

Никита Курбанов: Конечно. Очень хорошо слышали наших фанатов. Надо поблагодарить сектор. Даже, когда было "-14", любое наше действие сопровождалось поддержкой. Мы чувствовали, что наши фанаты верят в нас. Это способствовало победе.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Уилл Клайберн: Наслаждаюсь пребыванием в ЦСКА

Не удивлены, что в финале сыграете с "Эфесом", а не с "Фенербахче"?

Никита Курбанов: У "Фенера" были проблемы с составом. Вообще "Эфес" прилично выглядел по ходу сезона, вытащил тяжелую серию в плей-офф. Финал будет напряженным. Несмотря на то, что в сезоне мы их два раза обыграли.

Не будет ли сложнее психологически настроиться на команду, которую считали аутсайдером "Финала четырех"?

Никита Курбанов: Не думаю, что кто-то считал их аутсайдером. Окей, они провели не слишком удачный прошлый сезон, но в этом они хороши. У них очень боевитый, сбалансированный состав с ярко выраженными лидерами. Не вижу у нас какого-то особого преимущества перед ними.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал создать условия для возвращения ученых, уехавших из России
Матвиенко: Санкции США не остановят "Северный поток-2" и "Турецкий поток"
Пушков: Главное, чтобы места Климкина и Турчинова не заняли их клоны
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко