Никита Курбанов: У нас не будет преимуществ над "Анадолу" в финале

Защитник московского ЦСКА Никита Курбанов рассказал, за счет чего армейцам удалось вырвать победу у мадридского "Реала" в полуфинале "Финала четырех" баскетбольной Евролиги.

Что произошло с ЦСКА в первой половине встречи?

Никита Курбанов: В первой половине мы играли как будто на первой скорости. Словно притирались друг к другу, присматривались. Какие-то странные промахи были, потери. Мне кажется, с первых минут с "Реалом" надо было играть побыстрее, использовать свою мобильность. Думаю, эта победа еще больше нас сплотит.

За счет чего удалось переломить так неудачно складывавшийся матч?

Никита Курбанов: Сейчас, наверное, тяжело разбирать каждую четверть. Удалось переломить матч за счет характера, нашей активной защиты. Все менялись, подстраховывали друг друга, создавая "Реалу" неудобные ситуации для атаки. В первой половине они неплохо атаковали, находили моменты, использовали свои габариты. Но в четвертой четверти за счет подвижной защиты. Мы забили несколько сложных мячей, играли агрессивно, шли на фолы. Мне показалось, в этот момент "Реал" занервничал, тот же Люль бросил подряд два или три трехочковых мимо. Мяч не долетел до конца. В этот момент наши игроки поняли, что "Реал" надломился и нужно забирать эту победу.

Нандо провалил первую половину встречи, набрав четыре очка. Но воскрес во второй…

Никита Курбанов: Мне показалось, что "Реал" старался сбить нас на индивидуальную игру, чтобы мы не страховали друг друга. Моментами нам удавалось атаковать, но они старались загнать нас под больших игроков. Не всегда у нас получалось атаковать. Во второй половине Нандо почувствовал больше уверенности в атаке, проявил свои лидерские качества.

Поддержка болельщиков вам сегодня сильно помогла?

Никита Курбанов: Конечно. Очень хорошо слышали наших фанатов. Надо поблагодарить сектор. Даже, когда было "-14", любое наше действие сопровождалось поддержкой. Мы чувствовали, что наши фанаты верят в нас. Это способствовало победе.

Не удивлены, что в финале сыграете с "Эфесом", а не с "Фенербахче"?

Никита Курбанов: У "Фенера" были проблемы с составом. Вообще "Эфес" прилично выглядел по ходу сезона, вытащил тяжелую серию в плей-офф. Финал будет напряженным. Несмотря на то, что в сезоне мы их два раза обыграли.

Не будет ли сложнее психологически настроиться на команду, которую считали аутсайдером "Финала четырех"?

Никита Курбанов: Не думаю, что кто-то считал их аутсайдером. Окей, они провели не слишком удачный прошлый сезон, но в этом они хороши. У них очень боевитый, сбалансированный состав с ярко выраженными лидерами. Не вижу у нас какого-то особого преимущества перед ними.