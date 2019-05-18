Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею Латвия - Россия

Чемпионат мира по хоккею продолжается, и сегодня сборной России после рекордной победы над итальянцами предстоит встретиться с командой Латвии.

Латвия - всё-таки не Италия, и тут расслабляться нашим хоккеистам точно не придётся. У латвийцев за спиной две победы - над австрийцами и теми же итальянцами. И два поражения - от швейцарцев и чехов, причём последним команда из балтийской республики изрядно потрепала нервы, выиграв первый период со счётом 2:0.

Понятно, что обыгрывать латвийцев наши и тут должны без особых проблем, но концентрация всё-таки потребуется. Четыре победы на чемпионате мира подряд - уже хорошо, но пятая точно лишней не будет.

Начало матча - в 13:15 мск.