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Спорт
18.05.2019 02:03
Текст: Дмитрий Сосновский

Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею Латвия - Россия

Чемпионат мира по хоккею продолжается, и сегодня сборной России после рекордной победы над итальянцами предстоит встретиться с командой Латвии.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Латвия - всё-таки не Италия, и тут расслабляться нашим хоккеистам точно не придётся. У латвийцев за спиной две победы - над австрийцами и теми же итальянцами. И два поражения - от швейцарцев и чехов, причём последним команда из балтийской республики изрядно потрепала нервы, выиграв первый период со счётом 2:0.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Понятно, что обыгрывать латвийцев наши и тут должны без особых проблем, но концентрация всё-таки потребуется. Четыре победы на чемпионате мира подряд - уже хорошо, но пятая точно лишней не будет.

Начало матча - в 13:15 мск.