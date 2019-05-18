Пять стран включили в список потенциальных покупателей Су-57

Китай

Как пишет Military Watch, Китай может проявить интерес к Су-57 несмотря на то, что Народно-освободительная армия уже получила на вооружение собственный истребитель пятого поколения Chengdu J-20.

По мнению автора, Су-57 более совершенен в техническом плане, нежели J-20. Сюда можно отнести систему управления вектором тяги, высокую предельную боевую нагрузку, систему управляемого противодействия инфракрасным средствам и т. д.

Российский Су-57 мог бы быть интересен военно-морскому флоту Китая благодаря возможности вооружить истребитель гиперзвуковыми баллистическими ракетами. Да и в целом J-20 плохо приспособлен к операциям на авианосцах, заключает автор.

Индия

Дели стал первым потенциальным покупателем: в феврале этого года стало известно, что индийская сторона проявила интерес к новым самолетам. Теперь индийским военным предстоит определить, как российские истребители пятого поколения впишутся в общую концепцию боевой авиации страны.

Индия была ведущим импортером советских и российских истребителей начиная с 1960-х годов: сейчас они составляют костяк ВВС страны. С учетом вооружения Китая истребителями пятого поколения и планами Пакистана вооружиться ими к 2020 году, Индия получит преимущество, решившись на покупку Су-57.

Алжир

Military Watch называет Алжир "уникальным клиентом" России по линии ВПК из-за секретности закупок. Как и Индия, Алжир эксплуатировал почти все основные советские и российские истребители, хотя и отказался от более старых платформ в пользу самолетов четвертого поколения. Автор полагает, что из-за существующих проблем в экономике страны Су-57 могут быть приобретены Алжиром не ранее 2030-х годов. Однако это может произойти и раньше. Для Алжира новые истребители могут стать мощнейшим сдерживающим фактором против Запада.

Вьетнам

Автор ссылается на сообщения во вьетнамской прессе, появившиеся в 2017 году, касающиеся возможных закупок Су-57 с 2030 по 2035 годы взамен Су-27 и Су-30, формирующий сейчас основной состав ВВС страны вместе с Су-22М3 и Су-22М4. Растущая экономика страны делает этот шаг весьма вероятным. Импорт Су-57 может помочь Вьетнаму сохранить паритет в свете модернизации китайского флота. Российский истребитель мог бы стать угрозой для военных объектов и авиабаз противника, а также эффективным охотником за надводными объектами.

Турция

Возможность импорта Турцией Су-57 автор Military Watch называет наименее определенной, поскольку это государство является давним клиентом западных разработчиков и членом НАТО. Однако угрозы США прекратить партнерство по программе истребителей F-35 и наложить санкции в ответ на закупку российских С-400 могут изменить предпочтения Турции, уверен автор.

Турецкие СМИ неоднократно заявляли о возможности покупки Су-57. А поскольку российский истребитель имеет ряд весомых преимуществ перед F-35, эта перспектива весьма реальна. В частности, система управляемого противодействия инфракрасным средствам крайне востребована в ближневосточном регионе, так как ПЗРК с инфракрасным наведением широко используется боевиками и террористическими группировками.