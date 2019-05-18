Психологи подвели итоги изучения сексуальной активности пожилых и молодежи

Немецкие психологи провели детальное сравнение утверждений поколения 60+ и молодежи относительно интимной близости. Оказалось, что сексуальность у пожилых несколько другая, она отличается от той, что испытывают люди в молодости, но способность к интимной близости сохраняется с возрастом.

В исследовании, пишет Augsburger Allgemeine, участвовали психологи, врачи, социологи и генетики из различных берлинских институтов.

Они изучили три аспекта сексуальности: сексуальную активность, сексуальные мысли и собственно близость. "Для нас близость - это эмоциональный уровень сексуальности, - сказала Каролина Колодзейчак, психолог из университета им. Гумбольдта (Берлин). - Это разные чувства, связанные с сексуальностью, такие как защищенность, уверенность и приемлемость, которые идут от физического контакта".

Ученые задали участникам эксперимента вопрос о четырех различных типах сексуальной активности: физическом контакте, обмене нежностью, сексе без общения и половом акте.

Основой для опроса послужило исследование, данные для которого собирались с 2009 по 2013 год. Тогда опросили 1514 человек в возрасте от 60 до 82 лет. Результаты опроса сравнили с данными контрольной выборки из 475 молодых людей в возрасте от 22 до 36 лет.

"Для ученых не было большой неожиданностью, что между 60 и 80 годами наблюдается очевидное снижение сексуальной активности и сексуальных мыслей, - говорит Колодзейчак. - А что касается интимной близости, то здесь возраст роли не играет". Ученые также не нашли никаких доказательств того, что желание секса с определенного возраста уменьшается особенно быстро.

Напротив, почти треть участников исследования в возрасте от 60 до 80 лет сообщили, что они были сексуально активны либо чаще думали о сексе, чем молодая группа. Денис Герсторф, соавтор исследования, правда, уточнил: "Мы видим большие индивидуальные различия в поведении пожилых людей. Необходимы дополнительные исследования, например, о роли сексуальности для хорошего здоровья в пожилом возрасте".

Между тем, уже доказано, что прочные партнерские отношения важны для секса - и это касается как пожилых мужчин, так и пожилых женщин. Но, по словам Колодзейчак, для женщин старше 60 лет желание секса связано с прочными отношениями. В то время как для мужчин сексуальная активность, мысли о сексе и близость далеко не в первую очередь соотносятся с прочными партнерскими отношениями.

Чувствуют ли себя сегодняшние старики, моложе, чем их ровесники поколением старше? Психолог Колодзейчак ссылается на данные из голландского исследования, которое отметило различия между 55- и 65-летними в начале 1990-х и начале 2010-х годов.

Первые результаты показали, что те, кто родился позднее, чаще имеют секс или мысли о нем, чем поколение до них. Но в целом, отмечают ученые, до сих пор мало исследований сексуальности в пожилом возрасте.