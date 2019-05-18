Новости

Психологи подвели итоги изучения сексуальной активности пожилых и молодежи 17:24
В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего подростка 17:23
Суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна 17:15
Георгиев будет вратарем сборной России в матче ЧМ со Швейцарией 16:53
Гимнастка Дина Аверина выиграла квалификацию ЧЕ с булавами 16:48
Названы сроки появления опытного образца управляемой ракеты "Монолит" 16:40
Полиция вычислит провокаторов на несогласованных акциях в Екатеринбурге 16:14
Фото: Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении "Молодого Папы" 15:53
В Подмосковье столкнулись грузовик и легковушка: трое погибли 15:45
Трамп и Абэ откажутся от совместного заявления по итогам переговоров 15:43
В Крыму рассказали о проекте юго-восточного обхода Симферополя 15:31
Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за бесценок 15:14
Володин предположил, что у Зеленского начинается деменция 14:56
Дитрих: Сроки запуска железнодорожной части Крымского моста обсуждаются 14:50
Сергей Лазарев назвал финал "Евровидения" очень сильным и дружелюбным 14:35
Хуснуллин: МЦД-1 и МЦД-2 запустят для пассажиров до конца 2019 года 14:23
В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил подростка 14:16
Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне 14:15
Считавшиеся полезными напитки связали с риском ранней смерти 14:09
Рабочая группа по ЧП с "Дружбой" представит первые результаты 20 мая 13:34
В Екатеринбурге защитники сквера и мэр согласовали свои позиции 13:31
Сергей Лазарев попал в чарты iTunes 11 европейских стран 13:25
Опубликовано видео допроса матери, бросившей ребенка в поликлинике 13:12
Названа музейная столица России 12:25
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
18.05.2019 17:24
Рубрика: Общество

Психологи подвели итоги изучения сексуальной активности пожилых и молодежи

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Немецкие психологи провели детальное сравнение утверждений поколения 60+ и молодежи относительно интимной близости. Оказалось, что сексуальность у пожилых несколько другая, она отличается от той, что испытывают люди в молодости, но способность к интимной близости сохраняется с возрастом.

В исследовании, пишет Augsburger Allgemeine, участвовали психологи, врачи, социологи и генетики из различных берлинских институтов.

Фото: pixabay.com
Психологи: Влияние интернета на жизнь подростков сильно преувеличено

Они изучили три аспекта сексуальности: сексуальную активность, сексуальные мысли и собственно близость. "Для нас близость - это эмоциональный уровень сексуальности, - сказала Каролина Колодзейчак, психолог из университета им. Гумбольдта (Берлин). - Это разные чувства, связанные с сексуальностью, такие как защищенность, уверенность и приемлемость, которые идут от физического контакта".

Ученые задали участникам эксперимента вопрос о четырех различных типах сексуальной активности: физическом контакте, обмене нежностью, сексе без общения и половом акте.

Основой для опроса послужило исследование, данные для которого собирались с 2009 по 2013 год. Тогда опросили 1514 человек в возрасте от 60 до 82 лет. Результаты опроса сравнили с данными контрольной выборки из 475 молодых людей в возрасте от 22 до 36 лет.

"Для ученых не было большой неожиданностью, что между 60 и 80 годами наблюдается очевидное снижение сексуальной активности и сексуальных мыслей, - говорит Колодзейчак. - А что касается интимной близости, то здесь возраст роли не играет". Ученые также не нашли никаких доказательств того, что желание секса с определенного возраста уменьшается особенно быстро.

Фото: pixabay
Психологи рассказали об эмоциональных изменениях у пожилых людей

Напротив, почти треть участников исследования в возрасте от 60 до 80 лет сообщили, что они были сексуально активны либо чаще думали о сексе, чем молодая группа. Денис Герсторф, соавтор исследования, правда, уточнил: "Мы видим большие индивидуальные различия в поведении пожилых людей. Необходимы дополнительные исследования, например, о роли сексуальности для хорошего здоровья в пожилом возрасте".

Между тем, уже доказано, что прочные партнерские отношения важны для секса - и это касается как пожилых мужчин, так и пожилых женщин. Но, по словам Колодзейчак, для женщин старше 60 лет желание секса связано с прочными отношениями. В то время как для мужчин сексуальная активность, мысли о сексе и близость далеко не в первую очередь соотносятся с прочными партнерскими отношениями.

Чувствуют ли себя сегодняшние старики, моложе, чем их ровесники поколением старше? Психолог Колодзейчак ссылается на данные из голландского исследования, которое отметило различия между 55- и 65-летними в начале 1990-х и начале 2010-х годов.

Первые результаты показали, что те, кто родился позднее, чаще имеют секс или мысли о нем, чем поколение до них. Но в целом, отмечают ученые, до сих пор мало исследований сексуальности в пожилом возрасте.

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Лазарев попал в чарты iTunes 11 европейских стран
Опубликовано видео допроса матери, бросившей ребенка в поликлинике
Куйвашев предложит еще четыре площадки под храм в Екатеринбурге
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска