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18.05.2019 14:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне

Текст: Любовь Проценко

Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня. Об этом сообщил сегодня журналистам во время субботнего объезда заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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- Участок Некрасовской линии метро от станции "Некрасовка" до "Косино" находится в высокой степени готовности, сейчас там уже проходит обкатка, то есть фактически ездят поезда, только без пассажиров, - рассказал он. - Для москвичей этот участок с четырьмя станциями откроется в первых числах следующего месяца.

Напомню, на участке, о котором идет речь, откроются станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Параллельно с подготовительными работами к его пуску ведется строительство и второго участка - между станциями "Косино" и "Нижегородской". "Это очень сложный участок, - продолжил рассказ Хуснуллин. - С одной стороны здесь непростая гидрогеологическая обстановка, а с другой - большой объем коммуникаций, которые необходимо перекладывать". Тем не менее работы и здесь строители стремятся завершить к концу года. Напомню, на этом участке расположены тоже четыре станции: "Юго- Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская".

- Программа минимум для нас - закончить до конца года строительную часть на всей линии, а максимум - запустить всю ветку с пассажирами. Но если будем не успевать, запуск может перенестись на начало следующего года", - сказал заммэра. Его радует, что завершены основные работы по строительству депо в Кожухово, которое будет обслуживать поезда этой линии. Строить одновременно и новые линии, и депо московские метростроители научились лишь в последние годы.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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