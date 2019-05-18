Ученые рассказали, как предотвратить деменцию

В Японии научились прогнозировать развитие деменции - старческого слабоумия - по анализу крови и предложили гражданам пожилого возраста программу по ее предотвращению.

Ученые доказали, что на ранней стадии заболевания можно приостановить его развитие и значительно улучшить память, выполняя физические упражнения и одновременно тренируя мозг. О результатах исследований рассказал представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии, профессор Хидетоши Эндо в своем докладе на Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии с международным участием, который проходит в Москве.

В стране долгожителей деменция широко распространена. Сейчас, отметил профессор Эндо, старческим слабоумием страдает порядка 6 миллионов японцев и, по прогнозу ученых, к 2025 году такой диагноз будет поставлен каждому пятому жителю страны старшего возраста. Поэтому правительство Японии активно финансирует исследования, направленные на предотвращение, раннюю диагностику, профилактику и лечение деменции. В этом году в стране был принят государственный план по борьбе с этим заболеванием.

Сначала о диагностике. Доказано, что развитие деменции связано с избытком в организме особых белков - амилоидов. До сих пор наиболее надежным средством диагностики медики называли инструментальные исследования головного мозга, направленные на обнаружение амилоидных бляшек - сейчас такую визуализацию проводят порядка 30 клиник, но эти процедуры дорогостоящи и для массового скрининга подходят мало, отметил доктор Эндо.

В прошлом году японские ученые совместно с компанией Siemens разработали способ тестирования, который позволяет определить риск развития болезни Альцгеймера по анализу крови. "Сейчас этот метод внедряется в практику, и поскольку его выполнение просто и дешево, его можно будет использовать для массового скрининга", - отметил профессор Эндо.

Он подчеркнул, что выявить болезнь как можно раньше крайне важно. Японские геронтологи провели исследование на больших группах пожилых пациентов, имевших незначительные когнитивные нарушения, то есть начальную стадию заболевания, и установили: регулярные физические нагрузки с одновременным тренингом мозга значительно замедлили развитие заболевания. Более того, через год регулярных упражнений у большинства участников исследования память улучшилась.

"Аэробные физические упражнения позволяют улучшить кровоснабжение головного мозга, что было подтверждено визуальными наблюдениями за кровотоком в головном мозге", - сказал Эндо. Ученые рекомендуют пожилым людям не менее 90 минут умеренной физической активности в неделю - причем одновременно с упражнениями нужно нагружать мозг. Например, участникам эксперимента предлагали выполнять арифметические упражнения, которые хорошо стимулируют умственную деятельность.