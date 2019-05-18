Во Владимирской области воссоздают родовое поместье семьи Александра Суворова

В субботу 18 мая в день кончины Александра Васильевича Суворова, в его родовом силе Кистыш Суздальского района Владимирской области был освящен закладной камень на месте будущего памятника выдающемуся русскому полководцу. В торжественных мероприятиях приняли участие более 200 человек - кадеты, студенты, руководство местной администрации и духовенство, а также многочисленные представители общественных ветеранских организаций среди которых: "Наш выбор", "Московские Суворовцы" и "Омофор-Суворовский призыв".

Участники торжественных мероприятий высадили деревья на будущей суворовской аллее у храма Святителя Василия Великого и музея рода Суворовых. Воссоздание усадьбы Суворовых в селе Кистыш, с восстановлением храма началось в июле 2011 года.

В этот момент инициативная группа общественников под руководством генерал-майора Александра Черкасова, получив благословение митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия, приступила к восстановлению святыни. По преданию, за заслуги перед Царём и Отечеством, село Кистыш было подарено Петром I деду Александра Суворова - Генеральному писарю Лейб-гвардии Семеновского и Преображенского полков Ивану Григорьевичу Суворову. Его сын Василий Иванович - отец будущего Генералиссимуса в 1705 году построил в Кистыши деревянный храм во имя святителя Василия Великого. Со временем церковь обветшала.

В 1780 году в память об усопшем отце Александр Васильевич начал строительство нового каменного храма. В 1782 году в нём прошла, как полагают историки, с участием Суворова, первая Литургия, а полностью строительство было завершено через 11 лет. В 1928 году храм был закрыт и со временем частично разрушен.

В 1990-е постепенно и само село пришло в упадок. К настоящему моменту в Кистыше постоянно живет не больше 15 семей. В селе нет газа и асфальтированных дорог. Сейчас храм Василия Великого уже частично восстановлен и нем проводятся церковные службы. В 2015 году родилась идея создания в селе Кистыш музея семьи Александра Суворова. Общественники планируют не только полностью воссоздать Суворовский Храм и открыть музей, но и возродить само село, как историко-архитектурный комплекс - поместье семьи Суворовых. Здесь же планируется организовать суворовский лагерь для проведения военно-патриотических и спортивных сборов для кадетов, суворовцев и участников военно-патриотических клубов.