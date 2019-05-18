На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В субботу утром с камчатского вулкана Камень эвакуировали двух японских альпинистов, а также тело их погибшего товарища, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Отмечается, что трое альпинистов из Японии совершали первое, акклиматизационное восхождение на вулкан, выбрав один из наиболее сложных маршрутов. Около 22 часов по местному времени один из экстремалов упал в ущелье. Его товарищи по спутниковому телефону обратились в свою турфирму за помощью, оттуда информация поступила спасателям, которые утром отправили на вулкан вертолет.

"Сегодня в 10 утра вертолет со спасателями на борту вылетел в район гибели туриста. Приземлиться удалось на высоте 3300 метров в районе домика вулканологов, где их ожидали двое оставшихся членов группы. Поднявшись выше на 300 метров, спасатели обнаружили погибшего. Вместе с двумя ожидавшими спасателей японскими альпинистами тело доставлено в район населенного пункта Козыревск. Сейчас проводятся следственные мероприятия", - рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров.

По имеющейся информации, представители турфирмы перед началом восхождения проводили альпинистов да базового лагеря, который находится на высоте 1,6 километра. Все альпинисты были зарегистрированы и застрахованы.