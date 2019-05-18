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18.05.2019 13:01
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Крылья Советов" - "Спартак". Онлайн-трансляция матча чемпионата России

Текст: Дмитрий Хохлов

В субботу, 18 мая, в 19:00 в Самаре начнется встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между командами "Крылья Советов" и "Спартак".

Болельщики "красно-белых" со стажем помнят, что в 90-е годы выезды команды в Самару сулили легкие победы и град забитых мячей. Однако все давно изменилось, и теперь "Спартак" - далеко не однозначный фаворит в этом противостоянии. Так, последняя встреча этих коллективов в рамках Премьер-лиги на Волге завершилась разгромом москвичей со счетом 4:0.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Глушаков не полетел со "Спартаком" на матч с "Крыльями Советов"

Но тем интереснее будет следить за сегодняшним поединком. Обе команды выйдут на него предельно мотивированными. "Крылья", хоть и неудачно выступают в концовке турнира, но еще могут выскочить из "зоны вылета", а "Спартак" не потерял шансы на Лигу чемпионов, да и место в Лиге Европы еще надо отстоять.

У Олега Кононова есть несколько кадровых проблем. Как сообщил сайт "Спартака", вратарь Александр Селихов восстановился после перелома пальца руки, но еще не набрал оптимальную форму. Хавбек Денис Глушаков накануне на тренировке получил сильный ушиб коленного сустава. А у другого полузащитника Софьяна Ханни перегружены мышцы бедра. Кроме того, ранее в лазарете оказались голкипер Сергей Ребров, защитники Илья Кутепов и Самуэль Жиго. У "Крыльев" отсутствует только защитник Никита Чичерин.

Встречу обслужит судейская бригада во главе с арбитром из Санкт-Петербурга Сергеем Лапочкиным. Онлайн-трансляция на сайте "РГ" начнется за несколько минут до стартового свистка.

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