В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил подростка

Приволжское следственное управление на транспорте СК начало проверку факта смертельного травмирования несовершеннолетнего.

Трагедия произошла в 22.30 17 мая 2019 недалеко от станции Давлеканово.

Как сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров, 16-летний подросток решил перебежать через железнодорожные пути, по которым в это время двигался грузовой состав. Избежать столкновения не удалось, юноша получил смертельные травмы.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, после чего будет вынесено представление об усилении мер безопасности на железной дороге.