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18.05.2019 14:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил подростка

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

Приволжское следственное управление на транспорте СК начало проверку факта смертельного травмирования несовершеннолетнего.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии
В Уфе шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и грузовиком

Трагедия произошла в 22.30 17 мая 2019 недалеко от станции Давлеканово.

Как сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров, 16-летний подросток решил перебежать через железнодорожные пути, по которым в это время двигался грузовой состав. Избежать столкновения не удалось, юноша получил смертельные травмы.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, после чего будет вынесено представление об усилении мер безопасности на железной дороге.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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