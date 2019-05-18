В Нижегородской области начинается "новая зеленая история"

В Нижегородской области к понятию "экологическая политика" подходят комплексно. Здесь это не только необходимый, но стандартный набор вроде мероприятий по очистке водоемов, воздуха, устранения объектов накопленного экологического ущерба, но и новый подход к организации пространства в городах. Речь идет о создании непрерывных зеленых поясов, приведении в порядок набережных больших и малых рек, удобной инфраструктуре, позволяющей людям комфортно передвигаться пешком и на велосипеде и за счет этого отказываться от поездок на автомобиле.

Суть такой экологической политики была в полной мере раскрыта в последний день работы 21-го международного форума "Великие реки" в Нижнем Новгороде. Его центральным событием стала деловая программа "Великие реки. Пейзажи на берегах", организованная Институтом развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО). В дискуссиях приняли участие ведущие архитекторы и специалисты по урбанистике, ученые, историки. Отметим, что столь пристальное внимание проблеме экологического развития городов - тоже результат концептуального переосмысления форума "Великие реки", которое происходит по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В ходе открытой дискуссии "Дзержинск. Экология как наследие и будущее. Вызовы и решения" архитектор, заместитель директора ИРГСНО Кирилл Бросалин представил концепцию благоустройства Центрального парка культуры и отдыха города, которое должно стать первым шагом к созданию единого рекреационного зеленого каркаса Дзержинска. Проект так и называется - "Новая зеленая история". Его разработке предшествовало широкое обсуждение с экспертами, жителями города, в результате от них поступило почти 1600 предложений о том, как именно должен преобразиться парк.

Основная идея заключается в создании множества функциональных зон, благодаря чему практически каждый сможет найти в парке занятие по душе. Там должны появиться велодорожка и дорожка для скандинавской ходьбы, скейтпарк, лужайка для игры в бадминтон, гамаки, благоустроенные природные зоны и многое другое.

Проект участвует в федеральном конкурсе по созданию привлекательных городских пространств "Исторические поселения и малые города-2019", организованным министерством строительства России. В случае победы Дзержинску выделят грант на в размере 50 миллионов рублей. К самому благоустройству смогут приступить уже в 2020 году.

Художник Павел Отдельнов, уроженец Дзержинска, в ходе public-talk поделился с журналистом Еленой Чесноковой своим взглядом на индустриальное и экологическое наследие города. Несколько поколений его семьи родились, выросли и работали в Дзержинске, а семейный сад находился в километре от шламонакопителя "Белое море". Тогда не было страха, что он и его близкие пребывают в опасной близости от такого объекта, никто не переживал, несмотря на характерный запах, доносящийся с "Белого моря" и радужную пленку на поверхности колодезной воды.

Сейчас Павел переосмыслил ситуацию в Дзержинске, с успехом провел в Москве выставку "Промзона", две работы которой был представлен и на "Великих реках". Это инсталляция, внутри темного куба показаны проекция "Белое море", отражающая, как оно менялось за 15 лет, и видео "От Белого моря до Черной дыры", демонстрирующее эстетику того химического и экологического урона, который причинен Дзержинску.

- Эта история очень важна потому, что она поднимает вопрос отношения к людям - отношения как к материалу, из которого состояли достижения индустриализации. Сейчас пришло время осознать, что это живые судьбы, - уверен Павел Отдельнов. - Открывая в Дзержинске новые предприятия, нужно заранее думать о том, чем будет жить и дышать человек.

Пленарная сессия была посвящена уже Нижнему Новгороду, и здесь логика обсуждения также соответствовала новой экологической политике региона, что видно из постановки темы - "Водно-зеленый каркас: новые городские приоритеты". По оценке Дмитрия Замятина, главного научного сотрудника Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского, "нижегородский ландшафт - место международного уровня, и, конечно, его надо разрабатывать". Сама природа заложила здесь огромный потенциал, который пока используется слабо. Он назвал две естественные составляющие, которые способны сделать Нижний настоящей звездой среди мегаполисов. В первую очередь, это потрясающая "горизонталь", то есть те самые водные объекты, которыми гордится город. Во-вторых, "вертикаль", которой не могут похвастаться другие регионы средней полосы России. Это те холмы и откосы, с которых открываются захватывающие виды, в том числе и на Стрелку. Именно в этом направлении и будут работать власти региона и города, опираясь на лучший мировой опыт и творческие идеи экспертов в данной сфере.

Олег Шапиро, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus, руководитель проектов развития набережных в Москве, Туле, Выксе, поделился опытом, как красиво и грамотно оформленные набережные могут преобразить город.

- Благоустройство набережных - сложное дело. Нужно учитывать не только транспортную схему, которая, конечно, будет изменена, но и другие аспекты жизни города, - подчеркнул спикер.

Он привел в пример Тулу, где за стенами кремля много лет находились цеха оружейного зона. Между ними и протекала река Упа. Несколько лет назад было решено вернуть ее городу. Заводские цеха перенесли на противоположный берег, дно почистили и возвели площадки и культурные объекты. И случилось то, во что почти никто не верил: набережная стала центром притяжения для всего города.

Тема гармоничного использования естественных городских ландшафтов - мейнстрим современной урбанистики. И уровень дискуссий, состоявшихся на форуме "Великие реки", подтвердил: Нижегородская область идет в русле этого течения. К тому же руководство региона неоднократно делами доказывало, что будет вплотную заниматься этой темой, а значит дискуссии и различные идеи не уйдут в песок, а воплотятся в реальные проекты.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области"