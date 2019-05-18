Большой противолодочный корабль "Североморск" вернулся из похода

Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" в субботу прибыл в главную базу из дальнего похода. Поход продолжался больше восьми месяцев.

Экипаж корабля на пирсе встречали представители командования СФ и Кольской флотилии разнородных сил, администрации Североморска, родные и близкие членов экипажа, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Приветствие морякам прислал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, который отметил уникальность дальнего похода, как по масштабам задач, так и по его продолжительности.

Дальний поход состоял из двух этапов. Из Североморска корабль отправился 5 июля прошлого года. Он выполнял действия в Атлантическом и Индийском океанах. Участвовал в Главном военно-морском параде в Кронштадте, в учении Военно-морского флота России в Средиземном море, а также в ряде международных учений. Это российско-японские учения антипиратской направленности в Аденском заливе и российско-пакистанские "Аравийский муссон - 2018" в акватории Индийского океана.

Поход продолжался 256 суток. За это время корабль преодолел 42,3 тысячи морских миль.