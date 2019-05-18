Названа музейная столица России

Санкт-Петербург включен в первую десятку городов с самыми интересными музеями.

В рейтинге, составленном аналитическим агентством "ТурСтат" ко Дню музеев 18 мая, Северной столице отдала свои голоса половина всех опрошенных.

- За Санкт-Петербург как лучший город для посещения музеев отдали 50 процентов голосов, за Москву - 25 процентов, за Нижний Новгород - шесть процентов, за Ярославль, Владимир и Великий Новгород - по четыре процента, за Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь - по два процента голосов, - уточнили аналитики.

По данным того же опроса, в число самых популярных петербургских музеев входят Петергоф, Эрмитаж и Русский музей.

Напомним, что сегодня большинство городских музеев в честь своего профессионального праздника принимают участие в акции "Ночь музеев" и устраивают экскурсии в неурочное время.