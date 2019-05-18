Дитрих оценил готовую развязку трассы "Таврида" под Симферополем

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих проинспектировал в Крыму строящуюся трассу "Таврида" и готовую к запуску крупнейшую развязку под Симферополем.

До сегодняшнего дня на перекрестке трасс Симферополь-Белогорск и Урожайное-Трудовое действует временная схема движения, где достаточно часто возникают многокилометровые пробки. Но уже завтра во второй половине дня по новому путепроводу запустят транспорт.

Это на две недели раньше, чем изначально планировала компания-подрядчик "ВАД", и в канун курортного сезона значительно облегчит жизнь автомобилистов, едущих в отпуск на полуостров.

Всего на развязке на восточном выезде из столицы Крыма построены 11 съездов и два путепровода. В том числе можно будет воспользоваться прямым въездом в Симферополь с трассы "Таврида". Впрочем, здесь, как на всех работающих ныне двух полосах трассы "Таврида" пока уложены только два слоя асфальта, а верхний слой износа появится в конце 2020 года перед окончательной сдачей трассы в эксплуатацию.

- Сегодня в целом готовность "Тавриды" - более 60 процентов, - сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих. - Все работы идут по графику. Огромное количество людей и техники работает сегодня, чтобы все сдать вовремя. Республика и город Севастополь оперативно решают возникающие вопросы с переносом коммуникаций. Но инженерные работы - хоть и не такие капиталоемкие, но достаточно продолжительные по времени. Поэтому, если мы и успеем открыть дорогу раньше, то на достаточно небольшое время. Для завершения всех работ на инженерных укреплениях потребуется достаточно длительное время. Наша цель - чтоб по полуострову было ездить быстро, комфортно и безопасно.

Напомним, в конце декабря 2018 года открыто движение автотранспорта по двум новым полосам трассы "Таврида" - сначала на участке 27,5 километра от Симферополя до Белогорска, а потом 85,6 километра от Белогорска до села Батальное Ленинского района.

Проезд по всем четырем полосам федеральной автомобильной дороги от Керчи до Севастополя протяженностью 250,7 километра откроется в декабре 2020 года. "Таврида" будет соответствовать 1B категории. При прохождении по территории населенных пунктов - магистральная улица общегородского значения непрерывного движения и общегородского значения регулируемого движения. В соответствии с проектом объект будет включать 18 транспортных развязок и 123 моста и путепровода. Расчетная скорость движения составит 120 километров в час.