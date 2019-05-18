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18.05.2019 15:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму рассказали о проекте юго-восточного обхода Симферополя

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов рассказал главе федерального Минтранса Евгению Дитриху о рассматривающихся сейчас вариантах прокладки юго-восточного обхода Симферополя, который планируется построить в рамках продлеваемой Федеральной целевой программы развития полуострова. С ее помощью автомобилисты, направляющиеся через Крымский мост на южный берег полуострова, будут избавлены от необходимости заезжать в Симферополь.

Трасса протяженностью 26,5 километра возьмет начало на восточном выезде из столицы Крыма - в районе Трудового или Мазанки. Второй вариант выглядит более предпочтительным, поскольку на перекрестке с дорогой Урожайное-Трудовое сейчас и без того напряженное движение. Дальше трасса пройдет между селами Денисовка и Ивановка.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Далее дорога выходит на южнобережное шоссе в районе села Заречное, - сказал Сергей Карпов. - Но застройка Заречного и Перевального достаточно плотная, поэтому примыкание скорее всего надо дотаскивать до Перевального. Это позволит выйти на южнобережное шоссе за пределами существующих населенных пунктов.

Сложность в том, что в Перевальном располагается военный танковый полигон и существующая застройка, но технически их можно обойти.

- Сейчас мы разрабатываем обоснование инвестиций по выбору трассы и планируем в июле выйти на корректировку ФЦП, - заключил Карпов.

- Великолепно! - отреагировал на доклад главы крымского минтранса министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который сегодня находится с инспекционной поездкой в Крыму.

ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года

Также министр поделился планами реконструкции трассы Симферополь-Алушта-Ялта на участке от села Перевальное до Алушты протяженностью 23,1 километра. На 4,7 из них будет четыре полосы движения, на 18,4 - две или три. При этом планируется выпрямление участков со слишком крутым радиусом. Ранее ценовой аудит определил приблизительную стоимость ремонта и расширения трассы Симферополь-Ялта - 103 миллиарда рублей.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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