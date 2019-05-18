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18.05.2019 19:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Таганроге реконструкторы отразили штурм интервентов 1855 года

Текст: Николай Грищенко
Фото: Тагир Раджавов

Около 40 тысяч человек посетили военно-исторический фестиваль "Оборона Таганрога - 1855 года". Поклонники военной истории приехали в Ростовскую область из разных регионов России, а также Чехии, Италии, Ливана, Франции и стран ближнего зарубежья.

Фото: Сергей Плишенко
В Таганроге написали пьесу об обороне города в 1855 году

Чтобы принять и разместить всех гостей, в Таганроге пришлось задействовать добровольных помощников - волонтеров. Они показывали туристам все тайны города воинской славы.

- Девизом фестиваля являются слова военного генерал-губернатора Егора Толстого: "Русские не сдают своих городов". Ведь настоящими смельчаками были рыбаки, которые переставили вешки фарватера и английское судно "Джаспер" село на мель. Героями были простые горожане, пожертвовавшие своим имуществом, а многие и жизнью ради победы над захватчиками, - рассказал один из организаторов фестиваля Геннадий Бородин.

Дабы увековечить мужество жителей города, донской журналист, писатель, переводчик и сценарист Надежда Феденко написала пьесу о защите Таганрога от французских и британских интервентов во время Крымской войны. Поставит военно-историческую драму под названием "1855 год" на сцене Таганрогского театра имени Чехова режиссер и заслуженный артист России Зураб Нанобашвили.

Справка "РГ"

Англо-французская флотилия вошла в Азовское море в мае 1855 года. Были разгромлены Арабатская крепость, Геническ и Бердянск, такая же участь ждала и Таганрог. Однако агрессоры столкнулись с неожиданным отважным сопротивлением горстки войск и местного ополчения при полном отсутствии артиллерии и оборонительных укреплений.

"В плохо укрепленном Таганроге мы встретили неожиданное и отчаянное сопротивление русских. Сюда как бы долетел дух упорства, владевший защитниками Севастополя. Стойкость русских поражала", - написал в своих мемуарах британский офицер Берроу.

Корабли противника обстреливали город из пушек. По Таганрогу было выпущено порядка десяти тысяч ядер. Интервенты трижды высаживали десант, но не добились успеха и ушли. Таганрог понес значительные разрушения, было уничтожено более 200 зданий. Общий ущерб оценивался более чем в один миллион рублей.

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