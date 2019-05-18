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18.05.2019 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде сгорел ангар площадью квадратный километр

Текст: Александр Гавриленко

Склад-ангар площадью в тысячу квадратных метров сгорел сегодня утром в Красноармейском районе Волгограда.

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Как сообщили в главном управлении МЧС по региону, сообщение о крупном пожаре по улице Бахтурова поступило на пульт дежурного в 04.20 по местному времени. Там горел ангар по всей площади. Пожарные расчеты прибыли оперативно и уже к 06:30 ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что всего за сутки на территории Волгоградской области было зарегистрировано 27 пожаров, из них пять загораний травы и 12 загораний мусора.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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