В Волгограде сгорел ангар площадью квадратный километр

Склад-ангар площадью в тысячу квадратных метров сгорел сегодня утром в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили в главном управлении МЧС по региону, сообщение о крупном пожаре по улице Бахтурова поступило на пульт дежурного в 04.20 по местному времени. Там горел ангар по всей площади. Пожарные расчеты прибыли оперативно и уже к 06:30 ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что всего за сутки на территории Волгоградской области было зарегистрировано 27 пожаров, из них пять загораний травы и 12 загораний мусора.