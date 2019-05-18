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18.05.2019 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замдиректора районного управления ЖКХ Ростова обвинили в мошенничестве

Текст: Александр Гавриленко

Заместителя директора районного управления ЖКХ в Ростове-на-Дону заподозрили в крупной махинации на сумму более трех миллионов рублей.

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Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области, женщина, которая была также главным бухгалтером предприятия, с 2016 по 2019 год каждый месяц начисляла и сама получала зарплату за фиктивных работников. Они числились в штате муниципального учреждения, но фактически свои обязанности не выполняли. Всего за три года она сумела таким образом вывести свыше трех миллионов рублей.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенных преступлений. Женщине предъявлено обвинение мошенничестве и служебном подлоге. Если вина подозреваемой подтвердится, ей может грозить до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей

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