Больше ста площадок смогли посетить жители Екатеринбурга

На этот раз в популярном мультикультурном проекте приняли участие 97 учреждений: все муниципальные и частные музеи города, а также галереи, выставочные пространства и другие культурно-досуговые организации. Помимо традиционных были и совершенно новые участники - музей частной авиакомпании, музей уральской журналистики, и Немузей мусора. А также организации, в другое время к музейной деятельности отношения не имеющие: молочный завод и обновленный стадион "Екатеринбург Арена".

Но, как выяснилось, сильный пол всем прочим предпочел два музея Верхней Пышмы, и не прогадал, так как только в эту ночь самые интересные и уникальные экспонаты можно было не только увидеть, но и потрогать, и даже проверить в действии. В музее военной техники на ура прошли интерактивная программа со стрелковым оружием и солдатской униформой, торжественная церемония крепления исторического боевого знамени к древку, "живая экскурсия" от знатоков военно-исторической реконструкции и тематическая викторина, участники которой за правильные ответы получили не скучные баллы, а угощение от настоящей полевой кухни.

Посетители Музея автомобильной встретились с победителем ралли "Дакар-2017" автогонщиком Сергеем Карякиным, который не ограничился разговорами, а провел захватывающий мастер-класс экстремального вождения.

Также посетители смогли полюбоваться "эталонным спорткаром" Porshe 911, и эффектным завершением музейной ночи стал ночной тест-драйв кроссовера Suzuki.